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Spor

Kayserispor Lionel Carole imzaları attı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, tecrübeli sol bek Lionel Carole ile yeniden anlaşma sağladı.

IHA10 Temmuz 2024 Çarşamba 08:48 - Güncelleme:
Kayserispor Lionel Carole imzaları attı
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, iç transferde Fransız sol bek Lionel Carole ile yeniden anlaştı. Sarı kırmızılılar Lionel Carole ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kayseri'ye gelerek takımla çalışmalara başlayan Lionel Carole, yeni sezonda da sarı kırmızılı formayı giymeye devam edecek.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Lionel Carole'ün sözleşmesi 1+1 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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