Kayserispor Lionel Carole imzaları attı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, iç transferde Fransız sol bek Lionel Carole ile yeniden anlaştı. Sarı kırmızılılar Lionel Carole ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kayseri'ye gelerek takımla çalışmalara başlayan Lionel Carole, yeni sezonda da sarı kırmızılı formayı giymeye devam edecek.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Lionel Carole'ün sözleşmesi 1+1 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.