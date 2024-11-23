Kayserispor maçı öncesi Fenerbahçe'de üç eksik

Fenerbahçe ligde Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda 16.00'da başlayacak müsabakayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 26 puan toplayan Sarı-Lacivertliler, lider G.Saray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada. Sakatlıkları bulunan Oosterwolde, Allan Saint-Maximin ve Çağlar, bugün forma giyemeyecek. İyileşen ve takımla çalışmalara başlayan İrfan Can ve Cengiz ise oynayabilecek durumda. Kanarya, 25 maçtır deplasmanda yenilmiyor. Geçtiğimiz sezon deplasmanda namağlup olan Fenerbahçe, bu sezon da dış sahada kaybetmedi. Kanarya ligde oynadığı son 25 deplasman maçında 20 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Fenerbahçe, bu karşılaşmaların 23'ünde fi leleri havalandırırken, 15 müsabakada ise kalesini gole kapattı. Bu sezon ise 6 dış saha maçında rakiplere 16 gol gönderdi.