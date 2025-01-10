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Spor

Kayserispor maçı öncesi Samsunspor'da 5 oyuncu kart sınırında

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Samsunspor'da kritik maç öncesi kadrosunda 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

AA10 Ocak 2025 Cuma 10:18 - Güncelleme:
Kayserispor maçı öncesi Samsunspor'da 5 oyuncu kart sınırında
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Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.

Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde kırmızı-beyazlı ekip, 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 33 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı takım, Bellona Kayserispor'u mağlup ederek üst sıralardaki yerini korumak istiyor.

5 İSİM CEZA SINIRINDA

Reeder Samsunspor'da Bellona Kayserispor maçı öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

Karadeniz temsilcisinde Zeki Yavru, Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Mouandilmadji ve Arbnor Muja, bu maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

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