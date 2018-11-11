Kayserispor maçında kafasında 12 dikişle oynayan Fernando Muslera'nın fedakarlığı alkış aldı
Kayserispor'un Ganalı oyuncusu Bernard Mensah’ın krampon darbesiyle kafası yarılan Fernando Muslera’ya 12 dikiş atıldı. Maç 10 dakika dururken Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi, oyundan çıkmak için skorun garanti olmasını bekledi.
Maçın son yarım saatinde Mensah'ın kramponu Muslera'nın kafasına geldi. Kafası yarılan Uruguaylı kaleciye 12 dikiş atıldı. Oyuna özel bandajla devam eden Muslera kana bulandığı için formasını da saha içinde değiştirdi. Karşılaşmaya yaklaşık 10 dakika ara verildi.
F.Bahçe derbisinde penaltıya sebebiyet veren, Şampiyonlar Ligi'ndeki Schalke maçında hatalı gol yiyen tecrübeli kaleci, "Kötüysen çıkaralım" çağrısına karşılık sahada kaldı. 2-0'dan sonra da oyuna devam eden Muslera, 3-0'dan sonra uzatmalarda yerini İsmail Çipe'ye bıraktı.
HOŞ GELDIN SELÇUK
Selçuk İnan asistiyle ilk kez bu sezon ligde skora katkı yaptı. Selçuk, Devler Ligi'nde 3-0 kazanılan Lokomotiv Moskova maçında ise ağları sarsmıştı.
(Sabah)
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