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Spor

Kayserispor Menhsah'ın yerine Ackah'ı aldı

Bernard Mensah'ı Beşiktaş'a kiralayan Kayserispor, bu futbolcunun yerini Yaw Ackah ile doldurdu. Sarı kırmızılılar Mensah gibi Ganalı olan ve Portekiz'in Boavista takımında forma giyen Ackah ile anlaşmaya vardı.

IHA17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:38 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:38
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Süper Lig 2020-2021 futbol sezonu için transfer çalışmalarına başlayan Hes Kablo Kayserispor, Portekiz’in Boavista takımında futbol oynayan Yaw Ackah ile anlaşmaya vardı. Siyahi futbolcu ile önümüzdeki günlerde resmi sözleşme yapılacak.

YAW ACKAH KİMDİR?

1 Haziran 1999 tarihinde dünyaya geldi. Gana vatandaşı ve 1,69 cm boyunda. Orta sahanın ortasında oynuyor. Sağ ayağını kullanıyor. Portekiz Premier Lig takımlarından Boavista’da oynayan Ackah, 2018-2019 sezonunda 2 maçta forma giyip 18 dakika oynadı. Ackah geride kalan sezon ise 24 maçta oynadı. 1908 dakika sahada kalan siyahi futbolcu 13 kez sarı kart gördü.

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