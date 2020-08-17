Kayserispor Menhsah'ın yerine Ackah'ı aldı

Süper Lig 2020-2021 futbol sezonu için transfer çalışmalarına başlayan Hes Kablo Kayserispor, Portekiz’in Boavista takımında futbol oynayan Yaw Ackah ile anlaşmaya vardı. Siyahi futbolcu ile önümüzdeki günlerde resmi sözleşme yapılacak.
1 Haziran 1999 tarihinde dünyaya geldi. Gana vatandaşı ve 1,69 cm boyunda. Orta sahanın ortasında oynuyor. Sağ ayağını kullanıyor. Portekiz Premier Lig takımlarından Boavista’da oynayan Ackah, 2018-2019 sezonunda 2 maçta forma giyip 18 dakika oynadı. Ackah geride kalan sezon ise 24 maçta oynadı. 1908 dakika sahada kalan siyahi futbolcu 13 kez sarı kart gördü.