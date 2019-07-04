29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6058
  • 6,3358
  • 255.178
  • 99.382
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kayserispor, Mert Kula'yı transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Sarıyer'den Mert Kula'yı kadrosuna kattı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, TFF 2. Lig ekibi Sarıyer'den transfer edilen 24 yaşındaki savunma oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Mert, geçen sezonun ikinci yarısında formasını giydiği Sarıyer'de çıktığı 10 maçta 1 gol kaydetti.

Çantasını çaldıkları kadını yerde sürüklediler! İfadeleri şok etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Benzinde 11 kuruş indirim

Benzinde 11 kuruş indirim

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten çok sert tepki: Açıkça özür dilemeliler!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten çok sert tepki: Açıkça özür dilemeliler!

12 kişinin öldüğü yurt yangını davasında karar

12 kişinin öldüğü yurt yangını davasında karar

FLAŞ! Transferi bitirmek için İstanbul'a geldiler

FLAŞ! Transferi bitirmek için İstanbul'a geldiler

Ünlü horolojistin saati 4,6 milyon dolara satıldı

Ünlü horolojistin saati 4,6 milyon dolara satıldı

Başörtülülere hakaret eden Özgentürk'e hapis cezası

Başörtülülere hakaret eden Özgentürk'e hapis cezası

Çipras'ın koltuğu sallanıyor

Çipras'ın koltuğu sallanıyor

İtalyan ve İngiliz profesör Adıyaman'da gözaltına alındı!

İtalyan ve İngiliz profesör Adıyaman'da gözaltına alındı!
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye´den çok önemli S-400 açıklaması: Haftaya göreceksiniz

Türkiye´den çok önemli S-400 açıklaması: Haftaya göreceksiniz

Su seviyesi düştü, 'Batık şehir' ortaya çıktı

Su seviyesi düştü, 'Batık şehir' ortaya çıktı

Türkiye'de 16 alan 'kesin korunacak hassas bölge' listesine girdi

Türkiye'de 16 alan 'kesin korunacak hassas bölge' listesine girdi

Rus uzmandan Türk TF-X yorumu: En büyük umut olacak

Rus uzmandan Türk TF-X yorumu: En büyük umut olacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA