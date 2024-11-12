İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2024 Salı / 11 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3718
  • EURO
    36,5526
  • ALTIN
    2870.02
  • BIST100
    9218.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kayserispor milli arada 4 gün izinli

Kayserispor, lige verilen arada 4 gün izin yapıyor. Sarı Kırmızılılar, moral depoluyor.

IHA12 Kasım 2024 Salı 10:30 - Güncelleme:
Kayserispor milli arada 4 gün izinli
ABONE OL

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen ve 8 puan hanesine yazdıran Kayserispor'da teknik heyet ve futbolculara 4 gün izin verildi. Lige verilen milli arada tatile çıkan sarı kırmızılılar, tatilin bitişi neticesinde Fenerbahçe ile önümüzdeki hafta oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

Kayserispor teknik direktörü Sinan Kaloğlu, 2 iç saha beraberliği ve 2 deplasman galibiyeti neticesinde 8 puan topladık. Lige verilen milli araya moralli girdik. İnşallah moralli dönüp sonrasında alacağımız puanlar ve kazanacağımız maçlar ile çok daha iyi noktaya geleceğimize eminim. Sakat oyuncularımızın da aramıza katılması ile gücümüze güç katacağız" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.