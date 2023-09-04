Kayserispor milli araya namağlup olarak girdi

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, 4 maçta 6 puan topladı. Sarı kırmızılılar, milli araya namağlup girmenin morali içerisinde.

Kayserispor geride kalan 4 haftada 6 puan toplamayı başardı. Transfer yasağı bulunmasına rağmen oturmuş bir kadro ile ligde mücadele eden ve oynadığı 4 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik alan Kayserispor, camiasının yüzünü güldürüyor.

Son oynadığı Antalyaspor maçından da berabere ayrılarak 6 puana erişen Kayserispor, milli araya moralli girdi. Sarı Kırmızılılar, 3 günlük izinden sonra önümüzdeki hafta sahasında oynayacağı Gaziantep maçının hazırlıklarına başlayacak.