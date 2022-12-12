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Spor

Kayserispor, Onur Bulut ve Emrah Başsanla nikah tazeleyecek

Kayserispor'da iç transferde önemli bir adıma atıldı. Onur Bulut ve Emrah Başsanla sözleşme yenilemek adına söz alındı.

IHA12 Aralık 2022 Pazartesi 13:58 - Güncelleme:
Kayserispor, Onur Bulut ve Emrah Başsanla nikah tazeleyecek
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Kayserispor Kulübü, takım oyuncularından Onur Bulut ve Emrah Başsan'ın sözleşmelerini uzatmak adına söz aldı.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, kadrosunda bulunan iki futbolcunun sözleşmesini uzatmak adına söz kesti. Bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Onur bulut ile 3 yıllığına, Emrah Başsan ile de 2 yıllığına yeni sözleşme yapılacak. Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren ve çarşamba günü Kayseri'ye dönecek futbolcular ile önümüzdeki günlerde resmi sözleşme yapılacak.

Sarı kırmızılılar, daha önce Ramazan Civelek ve Gökhan Sazdağı ile de sözleşme yenilemişti.

Onur Bulut'un ismi Beşiktaş ile de anılmıştı fakat oyuncu Kayseri'de kalmayı tercih etti.

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