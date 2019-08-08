Kayserispor, PAOK forması giyen Pedro Henrique ile kiralık olarak anlaştı

İstikbal Mobilya Kayserispor, PAOK'tan Pedro Henrique ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Yeni sezona iddialı bir kadro ile hazırlanmaya çalışan İstikbal Mobilya Kayserispor'da transfer harekatı sürüyor.

Renklerine bağladığı bir birinden güçlü isimlere bir yenisini daha ekleyen sarı kırmızılı ekip sezonu PAOK'ta geçiren 29 yaşındaki Brezilyalı forvet Pedro Henrique ile anlaşmaya vardı. Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in açıkladığı oyuncu bugün şehre gelecek.

Pedro Henrique, 20 maçta 6 gol, 1 de asist kaydetti.

(Sporx)