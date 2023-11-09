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Spor

Kayserispor rakibi Kasımpaşa'ya hazırlanıyor

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını teknik direktör Recep Uçar ile yaptığı antrenmanla sürdürdü.

AA9 Kasım 2023 Perşembe 16:50 - Güncelleme:
Kayserispor rakibi Kasımpaşa'ya hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, ligin 12. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.

İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kasımpaşa-Mondihome Kayserispor maçı, 11 Kasım Cumartesi saat 13.30'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

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