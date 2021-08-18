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Spor

Kayserispor resmen açıkladı! Doğan Alemdar Rennes'de

Süper Lig'de Kayserispor forması giyen 19 yaşındaki genç kaleci Doğan Alemdar Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer oldu. Doğan Alemdar yeni sezonda Rennes forması giyecek.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 22:58 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 23:22
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 19 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar'ın Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer olduğunu açıkladı. Sarı Kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, 'Altyapımızdan yetişen Profesyonel futbolcumuz Doğan Alemdar'ın Fransa Ligue 1 takımlarımdan Rennes Kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmanın kulübümüze, Doğan Alemdar'a ve Rennes Kulübüne hayırlı olmasını diliyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

Başkan Berna Gözbaşı da genç kaleciye kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başarı dileğinde bulundu, 'Ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil edeceğine, Kayserimiz'in gururu olacağına inancım tam. Evladımız, Doğan Alemdar'ımız Rennes'e hayırlı olsun.' ifadelerine yer verdi.

FRANSA LIGUE 1'E BİR TÜRK DAHA!

Doğan Alemdar; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Cengiz Ünder, Umut Meraş, Cenk Özkaçar ve Mustafa Kapı'dan sonra gelecek sezon Fransa'da forma giyecek son Türk oyuncu olacak. Rennes'in Doğan'ı doğrudan oynatmak üzere birinci kaleci olarak kadrosuna kattığı da gelen haberler arasında.

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