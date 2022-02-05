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Spor

Kayserispor sahasında 8 maçtır yenilmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-3 yenen Yukatel Kayserispor, evindeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

AA5 Şubat 2022 Cumartesi 10:14 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 10:14
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Sahasında rakiplerine galibiyet sevincini unutturan Kayseri temsilcisi, ligin 11. haftasında ağırladı Fatih Karagümrük maçından aldığı 2-1'lik galibiyetle seriye başladı. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçla birlikte evinde oynadığı 8 karşılaşmanın 6'sını kazandı, 2'sinde de berabere kaldı.

Kayserispor, son 8 iç saha maçında Vavacars Fatih Karagümrük'ü 2-1, Fraport Tav Antalyaspor'u 2-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0, Altay ve Medipol Başakşehir FK'yi 1-0, Atakaş Hatayspor'u 4-3 yendi, Göztepe ile 1-1, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

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