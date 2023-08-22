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Spor

Kayserispor - Samsunspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Kayserispor - Samsunspor maçının bilet fiyatları açıklandı. İşte detaylar...

IHA22 Ağustos 2023 Salı 15:06 - Güncelleme:
Kayserispor - Samsunspor maçı bilet fiyatları belli oldu
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Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Samsunspor maçının bilet fiyatları belli oldu.

Süper Lig'in 3. haftasında Kayseri'de oynanacak Kayserispor - Samsunspor maçının bilet fiyatları belli oldu. 27 Ağustos Pazar günü saat 19.15'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri satışa çıkarıldı.

Kayserispor - Samsunspor maçının bilet fiyatları ise şu şekilde:

Batı Balkon bilet fiyatı: 500 TL

Batı Alt tribün bilet fiyatı: 400 TL

Doğu Alt tribün bilet fiyatı: 250 TL

Doğu Üst tribün bilet fiyatı: 200 TL

Kuzey Üst tribün bilet fiyatı: 100 TL

Güney Alt tribün bilet fiyatı: 100 TL

Misafir tribün bilet fiyatı: 130 TL

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