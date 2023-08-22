Kayserispor - Samsunspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Samsunspor maçının bilet fiyatları belli oldu.
Süper Lig'in 3. haftasında Kayseri'de oynanacak Kayserispor - Samsunspor maçının bilet fiyatları belli oldu. 27 Ağustos Pazar günü saat 19.15'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri satışa çıkarıldı.
Kayserispor - Samsunspor maçının bilet fiyatları ise şu şekilde:
Batı Balkon bilet fiyatı: 500 TL
Batı Alt tribün bilet fiyatı: 400 TL
Doğu Alt tribün bilet fiyatı: 250 TL
Doğu Üst tribün bilet fiyatı: 200 TL
Kuzey Üst tribün bilet fiyatı: 100 TL
Güney Alt tribün bilet fiyatı: 100 TL
Misafir tribün bilet fiyatı: 130 TL