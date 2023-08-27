İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2023 Pazar / 11 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5363
  • EURO
    28,6156
  • ALTIN
    1633.82
  • BIST100
    7716.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor-Samsunspor maçının VAR hakemi Koray Gençerler
Spor

Kayserispor-Samsunspor maçının VAR hakemi Koray Gençerler

Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile Samsunspor arasında oynanacak maçın VAR koltuğunda hakem Koray Gençerler oturacak.

IHA27 Ağustos 2023 Pazar 13:25 - Güncelleme:
Kayserispor-Samsunspor maçının VAR hakemi Koray Gençerler
ABONE OL

Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile Samsunspor arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Koray Gençerler oldu.

Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile Samsunspor bu akşam Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaşacak. Saat 19.15'de başlayacak mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını ise Selahattin Altay ve Cem Özbay yapacak. Maçın 4. hakemi Mert Güzenge olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturacak. Gençerler'e AVAR'da Suat Alper Ulusoy ve Mustafa Sönmez eşlik edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.