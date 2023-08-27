Kayserispor-Samsunspor maçının VAR hakemi Koray Gençerler

Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile Samsunspor arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Koray Gençerler oldu.

Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile Samsunspor bu akşam Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaşacak. Saat 19.15'de başlayacak mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını ise Selahattin Altay ve Cem Özbay yapacak. Maçın 4. hakemi Mert Güzenge olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturacak. Gençerler'e AVAR'da Suat Alper Ulusoy ve Mustafa Sönmez eşlik edecek.