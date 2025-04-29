Kayserispor, Sergej Jakirovic ile yükselişte

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Kayserispor, Boşnak teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde 24 puan topladı. Sinan Kaloğlu'nun yerine teknik direktörlük görevine getirilen Jakirovic ile 12 müsabakaya çıkan sarı kırmızılılar, 7 galibiyet 3 beraberlik alırken 2 kez yenilgi yüzü gördü. Rakip kaleye 20 gol atan sarı kırmızılılar, kalesinde ise 10 gol gördü.

Bu sonuçlardan sonra 40 puana ulaşan Kayserispor, rakipleri i12.sıraya yükseldi. Kayserispor'un Sergej Jakirovic idaresinde aldığı sonuçlar şöyle:

Kayserispor-Trabzonspor: 0-0

Kayserispor-Konyaspor: 3-2

Eyüpspor-Kayserispor: 1-1

Kayserispor-Göztepe: 1-0

Beşiktaş-Kayserispor 2-0

Kayserispor-Başakşehir: 3-1

Gaziantep FK-Kayserispor: 1-0

Kayserispor-Hatayspor: 5-0

Adana DS-Kayserispor: 0-2

Kayserispor-Kasımpaşa: 1-0

Fenerbahçe-Kayserispor: 3-3

Kayserispor-Ç.Rizespor: 1-0