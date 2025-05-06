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Spor

Kayserispor, Sergej Jakirovic ile yükselişte

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, Teknik Direktör Jakirovic ile çıktığı 13 maçta 25 puan topladı.

IHA6 Mayıs 2025 Salı 09:54 - Güncelleme:
Kayserispor, Sergej Jakirovic ile yükselişte
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ile çıktığı 13 maçta 25 puanı hanesine yazdırdı. Boşnak teknik adam nezaretinde 7 galibiyet 4 beraberlik elde eden sarı kırmızılılar, sadece 2 kez mağlup oldu. Kayserispor, 13 Süper Lig maçında sahasında yenilmezken, sadece deplasmanda oynadığı Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarını kaybetti.

Kayserispor'un Jakirovic yönetiminde oynadığı maçlar ve sonuçları ise şu şekilde:

Kayserispor-Trabzonspor 0-0

Kayserispor-Konyaspor 3-2

Eyüpspor-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Göztepe 1-0

Beşiktaş-Kayserispor 2-0

Kayserispor-Başakşehir 3-1

Gaziantep FK-Kayserispor 1-0

Kayserispor-Hatayspor 5-0

Adana DS-Kayserispor 0-2

Kayserispor-Kasımpaşa 1-0

Fenerbahçe-Kayserispor 3-3

Kayserispor-Rizespor 1-0

Alanyaspor-Kayserispor 1-1

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