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Spor

Kayserispor sezonu yeni hocasıyla açtı

2020-2021 sezonu hazırlıklarına başlayan Kayserispor, ilk antrenmanını yeni teknik direktörü Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirdi.

IHA11 Ağustos 2020 Salı 09:56 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 09:56
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Hes Kablo Kayserispor, dün yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başladı. Kayserispor Recep Mamur Tesisleri’nde Teknik Direktör Bayram Bektaş yönetiminde yapılan antrenman kısa pas çalışması ve kondisyon çalışması olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, kondisyon koşuları ve dar alanda kontrol pas çalışması ile devam etti. Sarı-kırmızılı futbolcular, streching ile antrenmanı tamamladı. Yeni sezon öncesi gerçekleştirilen ilk çalışmayı Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Hes Kablo Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına bugün yapacağı çift antrenman ile sürdürecek.

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