Kayserispor, Sivaspor'u dağıttı

Yeni Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk takım 3-1 kazandı.

Karşılaşmada konuk Kayserispor'a 3 puanı getiren golleri 30 ve 33.dakikalarda Chery ile 45+1. dakikada Hasan Hüseyin Acar kaydetti. Ayrıca ilk iki golün de asistini Atila Turan yaptı.

Sivasspor'un tek golünü ise Erdoğan Yeşilyurt 84.dakikada attı.

Alınan bu sonucun ardından Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Kayserispor 36 puana yükselirken, Hakan Keleş ve öğrencileri ise 34 puanla haftayı tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta Demir Grup Sivasspor deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Kayserispor ise evinde Ankaragücü'nü konuk edecek.