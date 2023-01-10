İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2023 Salı / 18 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7787
  • EURO
    20,1888
  • ALTIN
    1134.51
  • BIST100
    4987.99
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor, Sivasspor karşılaşmasının saatinin değişmesini istiyor
Spor

Kayserispor, Sivasspor karşılaşmasının saatinin değişmesini istiyor

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde evinde Sivasspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, maçın 19.00'a alınmasını istiyor.

AA10 Ocak 2023 Salı 18:06 - Güncelleme:
Kayserispor, Sivasspor karşılaşmasının saatinin değişmesini istiyor
ABONE OL

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 13 Ocak Cuma günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacakları maçın saat 19.00'a alınması için çaba harcadıklarını söyledi.

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor maçının kendileri için büyük önem taşıdığını ve taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Bu yüzden hafta içi oynanacak karşılaşmanın saat 19.00'a alınmasını istediklerini vurgulayan Koç, "Konuyla ilgili TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yayıncı kuruluş ve Sivasspor yetkilileriyle görüştüm. TFF ve Sivasspor'la saat konusunda mutabıkız. Şu an için yayıncı kuruluştan haber bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Koç ayrıca daha çok taraftarın stadyumda yerini alabilmesi için bazı tribünlerdeki bilet fiyatlarında yüzde 50'ye kadar indirime gittiklerini de sözlerine ekledi.

Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçının, 13 Ocak Cuma günü saat 17.00'de RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacağı duyurulmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.