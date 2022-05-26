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Spor

Kayserispor - Sivasspor maçı öncesi taraftar kavgası

Demir Grup Sivassspor ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maça giden her iki takım taraftarlar arasında yol güzergahında istenmeyen olaylar yaşandı.

DHA26 Mayıs 2022 Perşembe 11:03 - Güncelleme:
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Sivasspor'un Ziraat Tükiye Kupası final maçında İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Yukatel Kayserispor ile bugün oynayacağı maç için Sivas'taki taraftarları taşıyan otobüsler dün gece yola çıktı.

Taraftar otobüslerinin camları atılan taşlarla kırıldı. Olayların büyümemesi için İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı.

Otobüsler polis eşliğinde yolculuğunu devam ederken, gerginlik çıkardığı belirlenen bazı taraftarlar jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaşananlar otobüsteki taraftarlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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