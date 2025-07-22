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Spor

Kayserispor, Stefano Denswil ile anlaştı

Kayserispor, son olarak Trabzonspor forması giyen Stefano Denswil ile anlaşmaya vardı.

IHA22 Temmuz 2025 Salı 10:07 - Güncelleme:
Kayserispor, Stefano Denswil ile anlaştı
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Kayserispor, transfer çalışmalarına hız verdi. Henüz transfer tahtası açılmayan Kayseri ekibi, 5 oyuncu ile söz kesti. Aaron Opoku, Joao Mendes, Burak Kapacak ve Dorukhan Toköz le anlaşan sarı-kırmızılılar, son olarak da Stefano Denswil el sıkıştı. Geride kalan sezon Karadeniz ekibi Trabzonspor forması giyen 32 yaşındaki Denswil, dün gece Kayseri'ye geldi. Stefano Denswil'in bugün sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

1 yıllık anlaşmaya varılan Stefano Denswil, transfer yasağının kalkmasıyla resmi sözleşmeye imza atacak.

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