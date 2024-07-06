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Spor

Kayserispor, Stephane Bahoken ile sözleşme uzattı

Süper Lig ekibi Kayserispor iç transferde Stephane Bahoken ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

IHA6 Temmuz 2024 Cumartesi 09:35 - Güncelleme:
Kayserispor, Stephane Bahoken ile sözleşme uzattı
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor; Kamerunlu forvet Stephane Bahoken ile yeniden anlaşma sağladı. Geride kalan sezonun ardından sözleşmesi sona eren Bahoken ile yeni sezon öncesi yapılan görüşmeler sonunda sarı -kırmızılılar mutlu sona ulaştı. Kayserispor, Kamerunlu oyuncu Stephane Bahoken ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Stephane Bahoken, 2023-2024 sezonunda sarı-kırmızılı forma ile 23 maç çıktı. 23 maçta 4 gol atan Bahoken 761 dakika süre aldı.

32 yaşındaki oyuncu birkaç gün içerisinde Kayseri'ye gelerek takımla çalışmalara başlayacak.

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