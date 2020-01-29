Sporx 29.01.2020 14:20 - Güncelleme: 29.01.2020 14:21

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor'da kadro dışı kalan ve yıllardır Süper Lig'de forma giyen Diego Angelo'yu transfer etti. 33 yaşındaki stoper ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Kadrosuna kattığı oyuncularla birlikte transfer çalışmalarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor'dan bir transfer haberi daha geldi. Stoper arayışlarını sürdüren sarı kırmızılı ekip Antalyaspor ile yollarını ayıran Brezilyalı oyuncu Diego Angelo ile temasa geçti. Futbolcu ile görüşen sarı kırmızılı idareciler 33 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaşmaya vardı. Diego Angelo'nın bugün yada yarın Kayseri'de olması bekleniyor.