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Kayserispor Sumudica ile görüştü

Süper Lig'de düşme potasına giren Kayserispor'da istifa eden Ertuğrul Sağlam'ın yerine sürpriz bir isim gündeme geldi.

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Süper Lig'de 12 puanla düşme potasına giren Kayserispor'da Ertuğrul Sağlam'ın istifasını kabul eden yönetim, yeni hoca arayışlarına başladı. 

İlk olarak eski hocası Marius Sumudica ile temas kuran sarı kırmızılı yönetim, Rumen hocayı Kayseri'ye davet etti. Telefonda şartları görüşen yönetimin, Sumudica'ya 3 ay sonra ödeme yapabileceği öğrenildi. 

Diğer hoca adayları ise şu şekilde; İbrahim Üzülmez, Mesut Bakkal ve Rıza Çalımbay.

(Fotomaç)

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