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Spor

Kayserispor Süper Lig tarihinde bir ilki başardı

Yukatel Kayserispor, bu sezon ilk kez bir maçta 4 gol birden atarken lig tarihinde ilk kez Hatayspor'u sahasında mağlup etti.

IHA6 Şubat 2022 Pazar 09:03 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 09:03
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Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 24 maçta 9. galibiyetini sahasında aldı. Sarı kırmızılılar, Hatayspor'u 4-3'lük sonuçla geçerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Kayserispor, bu netice ile ligde 34 puana ulaşırken, bu sezon ilk kez bir maçta 4 gol atma başarısı gösterdi. Galatasaray, Alanyaspor ve Sivasspor maçlarında rakip filelere 3'er gol bırakan Kayserispor, Hatayspor maçında ise rakip filelere 4 gol bıraktı.

Kayserispor lig tarihinde Hatayspor ile oynadığı 4 maçta ilk kez iç saha galibiyeti elde etti. Geçen sezon sahasında oynadığı maçı kaybeden Kayserispor, ligin ilk yarısında da Hatay'da mağlup olmuştu.

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