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Spor

Kayserispor Süper Lig'de alt sıralara geriledi

Süper Lig'in 3. haftasını yenilgiyle noktalayan Yukatel Kayserispor, puan tablosunda 12. sırada yer aldı.

IHA23 Ağustos 2022 Salı 09:34 - Güncelleme:
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Süper Lig'in 3. haftasını Başakşehir yenilgisi ile noktalayan Yukatel Kayserispor, puan tablosunda 12. sıraya geriledi. Geçen hafta sahasında İstanbulspor'u yenerek ligdeki ilk galibiyetini alan sarı kırmızılılar, Başakşehir yenilgisi sonrasında haftayı puansız geçti.

Sahasında Adana Demirspor'u 4-2 yenen ve 7 puana erişen Fenerbahçe'nin zirvede yer aldığı Süper Lig'de Başakşehir ikinci, Beşiktaş üçüncü sırada bulundu.

Kayserispor'un 3 puanla 12. sırada yer aldığı haftada ise Hatayspor, Karagümrük, İstanbulspor, ve Kasımpaşa ise üçüncü haftayı da puanla tanışamadan noktaladı.

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