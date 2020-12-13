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Spor

Kayserispor Süper Lig'de galibiyeti unuttu

Hes Kablo Kayserispor, bu sezon galibiyete hasret kaldı.

IHA13 Aralık 2020 Pazar 09:56 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 09:56
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Süper Lig’de 11 müsabakaya çıkan Hes Kablo Kayserispor, sadece 2 kez kazanabildi. Ligin ilk haftasında Kasımpaşa’yı 1-0, ligin 4. haftasında deplasmanda Ankaragücü’nü 1-0 yenen sarı kırmızılı ekip, sonrasında oynadığı 7 maçta da galibiyet alamadı. Son 7 maçında 3 galibiyet 4 beraberlik alan Hes Kablo Kayserispor, iç sahada oynadığı son 5 maçını da kazanamadı.

Sarı Kırmızılılar, 11 maçta 2 galibiyet 4 beraberlik elde ederken 5 kez de yenildi. Hes Kablo Kayserispor, bu sezon 5 maçta rakiplerine gol atma başarısı gösteremezken oynadığı 11 maçta ise 6 gol atıp 12 gol yedi.

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