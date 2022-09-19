Kayserispor Süper Lig'de tırmanışa geçti

Süper Lig'de 7. hafta geride kaldı. Haftaya 9 puanla 9. sırada giren Yukatel Kayserispor, Hatayspor galibiyeti ile puanını 12'ye yükseltti. Sarı kırmızılılar, ligde oynanan diğer maçlar sonrasında puan tablosunda 8. sıraya yerleşti. Yukatel Kayserispor bu hafta, Fenerbahçe'den sonra haftanın en farklı galibiyetine imza atan takım olurken deplasmanda kazanan 3 takımdan birisi olarak haftayı noktaladı.

Süper Lig'de deplasmanda Antalyaspor'u yenen Adana Demirspor, haftayı lider olarak geride bırakırken aynı puan ve averajla Galatasaray, ikinci sırada yer aldı. 1 puanı bulunan Hatayspor ise ligin en altında kaldı.