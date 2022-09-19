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Spor

Kayserispor Süper Lig'de tırmanışa geçti

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 7. haftasını 3 puanla noktalayıp 8. sırada yer aldı.

IHA19 Eylül 2022 Pazartesi 09:57 - Güncelleme:
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Süper Lig'de 7. hafta geride kaldı. Haftaya 9 puanla 9. sırada giren Yukatel Kayserispor, Hatayspor galibiyeti ile puanını 12'ye yükseltti. Sarı kırmızılılar, ligde oynanan diğer maçlar sonrasında puan tablosunda 8. sıraya yerleşti. Yukatel Kayserispor bu hafta, Fenerbahçe'den sonra haftanın en farklı galibiyetine imza atan takım olurken deplasmanda kazanan 3 takımdan birisi olarak haftayı noktaladı.

Süper Lig'de deplasmanda Antalyaspor'u yenen Adana Demirspor, haftayı lider olarak geride bırakırken aynı puan ve averajla Galatasaray, ikinci sırada yer aldı. 1 puanı bulunan Hatayspor ise ligin en altında kaldı.

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