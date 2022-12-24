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Spor

Kayserispor, Tahkim Kurulu'na gidiyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un basın sözcüsü Samet Koç, TFF'nin verdiği 3 puan silme cezası hakkında açıklama yaptı.

AA24 Aralık 2022 Cumartesi 21:03 - Güncelleme:
Kayserispor, Tahkim Kurulu'na gidiyor
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Kayserispor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulunun 3 puan silme cezasına ilişkin Tahkim Kuruluna itiraz başvurusu yapacak.

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kulüp Lisans Kurulunun, verilen süreler içinde eksikliklerini tamamlamayan Kayserispor'a 3 puan silme cezası verdiğini anımsattı.

TFF'nin verdiği bu karara 7 gün içinde itiraz hakkı bulunduğuna dikkati çeken Koç, şunları kaydetti:

Tahkim Kuruluna perşembe gününe kadar başvuru yapacağız. Süreci enine boyuna inceliyoruz. Hukuki süreç tamamlanmadan detaylı açıklama yapmayacağımızı belirtmek istiyoruz. Ancak takımımızın, taraftarımızın ve bu kulübe emeği geçen herkesin alın teriyle kazanılan 3 puanın silinmemesi için hukuki ve mali açıdan tüm gücümüzle mücadele edeceğimizi tüm spor kamuoyunun bilmesini istiyoruz.

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