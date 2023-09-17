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Spor

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar ilk sınavını geçti!

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Recep Uçar, sarı kırmızılıların başında çıktığı ilk maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

IHA17 Eylül 2023 Pazar 09:45 - Güncelleme:
Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar ilk sınavını geçti!
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Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar ilk maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da ilk maçına çıkan Teknik Direktör Recep Uçar, müsabakayı galip tamamladı. 48 yaşındaki Teknik Direktör Uçar ilk maçında Gaziantep FK karşısında kazanan taraf olmanın mutluluğunu yaşadı. Maç öncesi ve sonrasında taraftarın yoğun ilgisi ile karşılaşan Recep Uçar; "İlk maçımda galip gelmek çok önemliydi. Taraftarımız önünde kazandık. Umarım galibiyetler devam eder. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

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