Kayserispor - Trabzonspor | CANLI

12 Aralık 2020 Cumartesi 15:57 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 15:57

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan Kayserispor - Trabzonspor maçını Burak Şeker yönetiyor. Şeker'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Bilal Gölen yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Kadir Sağlam. Maçın VAR koltuğunda Mert Güzenge otururken, AVAR'da ise Bahattin Duran bulunuyor.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

KAYSERİSPOR: Doğan, Aziz, Sapunaru, Kolovetsios, Lopes, Krvzic, Attamah, Fernandes, Pedro, Lenon, İlhan

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Bilal, Diabate, Ekuban

KAYSERİSPOR: 0 - TRABZONSPOR: 0 (CANLI ANLATIM)