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Spor

Kayserispor - Trabzonspor (Canlı)

Süper Lig'in 8. hafta maçında Yukatel Kayserispor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Kayserispor - Trabzonspor maçını Star.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

2 Ekim 2021 Cumartesi 15:56 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 16:00
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Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Kayserispor - Trabzonspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Serkan Ok ve Süleyman Özay yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemni ise Onur Özütoprak. Müsabakanın VAR koltuğunda Mete Kalkavan otururken, AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel bulunuyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

KAYSERİSPOR: 0 - TRABZONSPOR: 0

İlk 11'ler şöyle:

KAYSERİSPOR: Lung, Onur, Kolovetsios, Uğur, Carole, İbrahim, Kemen, Fernandes, Emrah Başsan, Thiam, Cardoso.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Bruno Peres, Edgar Ie, Ahmetcan, İsmail Köybaşı, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Cornelius

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