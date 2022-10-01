Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta maçında Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 17.00'de başlayan Kayserispor - Trabzonspor karşılaşmasını Ümit Öztürk yönetiyor. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Ata Yıldırım yapıyor. Müsabakanın 4. hakemi ise Burak Şeker. Maçın VAR koltuğunda Özgüç Türkalp otururken, AVAR'da ise Emre Malok bulunuyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

KAYSERİSPOR: 0 - TRABZONSPOR: 0

Takımların ilk 11'leri şöyle:

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Dimitrios Kolevetsios, Majid Hosseini, Lionel Carole, Gustavo Campanharo, Ramazan Civelek, Miguel Cardoso, Bernard Mensah, Mame Thiam, Mario Gavranovic

Yedekler: Abdulkadir Taşdan, Mustafa Pektemek, Oliver Kemen, Gökhan Sazdağı, Emrah Başsan, İlhan Parlak, Nurettin Korkmaz, Anthony Uzodimma, Yaw Ackah, Andre Bertolacci

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Jens Larsen, Vitor Hugo, Marc Bartra, Eren Elmalı, Manolis Siopis, Marek Hamsik, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Mahmoud Trezeguet, Maxi Gomez

Yedekler: Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Naci Ünüvar, Stefano Denswil, Umut Bozok, Enis Bardhi, Yusuf Yazıcı, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolat, Montassir Lahtimi