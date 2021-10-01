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Spor

Kayserispor, Trabzonspor maçına hazır

Süper Lig'in 8. haftasında evinde Trabzonspor'u ağırlayacak olan Kayserispor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA1 Ekim 2021 Cuma 19:46 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 19:47
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Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızlılar, Trabzonspor müsabakası öncesi son antrenmanını teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirdi.

Isınma koşularıyla başlayan idmanda çeşitli çalışmalar gerçekleştiren Kayseri temsilcisi, taktik maçıyla hazırlıklarını tamamladı.

Yukatel Kayserispor-Trabzonspor müsabakası, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

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