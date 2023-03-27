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Spor

Kayserispor, Trabzonspor mesaisine devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Yukatel Kayserispor maç hazırlıklarına Çağdaş Atan yönetiminde sürdürüyor.

AA27 Mart 2023 Pazartesi 21:46 - Güncelleme:
Kayserispor, Trabzonspor mesaisine devam ediyor
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Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, pas, top kapma ve pres çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

KAYSERİSPOR'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kayserispor şu ana kadar ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. 8 puanı bulunan sarı kırmızılı ekip ligin 7. sırada yer alıyor.

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