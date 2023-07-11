İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Temmuz 2023 Salı / 23 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,094
  • EURO
    28,6478
  • ALTIN
    1615.67
  • BIST100
    6270.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor ve Atilla Turan arasındaki dava yrniden görülecek
Spor

Kayserispor ve Atilla Turan arasındaki dava yrniden görülecek

Yukatel Kayserispor'un eski futbolcularından Atila Turan'ın kulübe açtığı ve kazandığı alacak davası yerel mahkemede yeniden görülecek.

11 Temmuz 2023 Salı 00:14 - Güncelleme:
Kayserispor ve Atilla Turan arasındaki dava yrniden görülecek
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un eski futbolcularından Atila Turan'ın kulübe açtığı ve kazandığı alacak davasının yerel mahkemede yeniden görüleceği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2017-2018 sezonunda Kayserispor'da forma giyen Turan, kulübe alacak davası açtı.

Kayseri 5. İş Mahkemesi, Kayserispor'un Turan'a faizleriyle birlikte 271 bin avro alacak ve 24 bin avro da tazminat ödemesine karar verdi.

Sarı-kırmızılı kulüp karara istinaf mahkemesi yoluyla itiraz etti.

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi tarafından yapılan inceleme neticesinde yerel mahkemenin kararı Kayserispor lehine bozuldu.

Alacak davası yerel mahkemede yeniden görülecek.

  • Atila Turan
  • Yukatel Kayserispor
  • dava

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.