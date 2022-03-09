Kayserispor ve Hikmet Karaman PFDK'lık oldu

IHA 9 Mart 2022 Çarşamba 16:34 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 16:34

Kayserispor kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. 7 Mart günü Kadir Has stadında oynanan Alanyaspor maçındaki saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve usulsüz seyirci alınması nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Ayrıca Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.