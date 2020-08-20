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Spor

Kayserispor yabancılarına kavuştu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'un yabancı oyuncuları kampa katıldı.

IHA20 Ağustos 2020 Perşembe 09:28 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 09:28
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Süper Lig 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor’un tüm yabancı oyuncuları kampa katıldı. Son olarak Pedro Henrique’nin de tatilini tamamlayıp takıma katılması ile çalışmalar daha da hız kazandı.

Hes Kablo Kayserispor’da Miguel Lopes, Zoran Kvrzic, Gustavo Campanharo, Mario Situm, Ben Rienstra, Pedro Henrique, yeniden anlaşmaya varılan Cristian Sapunaru ve kaleci Silviu Lung takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

Sözleşmesi sona eren Aymen Abdennour, Dja Djedje, Artem Kravets, Muris Mesanovic, Diego Angelo kiralık gönderilen Bernard Mensah ile Anthony Uzodimma’nın takımdan ayrılan isimler oldu.

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