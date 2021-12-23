Kayserispor, Yeni Malatyaspor'dan 1 puanı 90+1'de aldı

23 Aralık 2021 Perşembe 19:02 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 19:12

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Yukatel Kayserispor'u ağırladı.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 25. dakikada Chouiar ve 36. dakikada Adem Büyük kaydetti. Kayserispor'un sayıları ise 57. dakikada Gavranovic ve 90+1. dakikada Mustafa Pektemek'ten geldi.

Bu sonucun ardından 8 maçtır galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor, puanını 15 puanla 18. sırada yer aldı. Üç maçtır kazanamayan Kayserispor ise 21 puanla 15. sırada yer buldu.

Yeni Malatyaspor, gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Kayserispor ise Sivasspor'u ağırlayacak.

SUMUDICA, 2. GOLDEN SONRA SECDE ETTİ

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, takımının attığı 2. gol sonrasında secde ederek kutlama yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

21. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın uzun pasında defansın arkasında topla buluşan Tetteh, ceza yayı üzerinde bulunan Adem Büyük'e pasını verdi. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.

25. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ndong'un savunmanın arkasına bıraktığı topla buluşan Mounir'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'un solundan ağlarla buluştu: 1-0.

36. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Sol kanatta savunmadan topu kazanan Mounir, ceza sahası yayındaki Adem Büyük'ü topla buluşturdu. Bu futbolcunun vuruşunda top filelere gitti: 2-0.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

51'inci dakikada Rayane Aabid'in ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Hosseini'nin karşıladığı topla ceza sahası yayının solunda Mounir Chouiar buluştu. Mounir Chouiar'ın gelişine sert vuruşunda savunmadan seken top ağlara gitti. Ancak hakem Hüseyin Göçek, bu pozisyonda ofsaytı tespit etti.

55'inci dakikada sağ kanattan Onur'un arka direğe yaptığı ortada Gavranovic kafayı vurdu. Üst diğerin içine çarpan top ağlara gitti: 2-1.

62'nci dakikada ceza sahası dışında Thiam'ın please şutunda top üstten az farkla auta çıktı.

63'üncü dakikada Mustafa Pektemek'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Onur'un sert şutunda Ertaç sağına uzandı ve gole izin vermedi.

72'nci dakikada hızlı gelişen atakta sol kanatta hareketlenen Mounir Chouiar, penaltı noktasının solundaki Tetteh'i topla buluşturdu. Tetteh'in dönerek vuruşunda kaleci Lung ayağıyla golü önledi.

79'uncu dakikada hızlı gelişen atakta Adem sağ çaprazdan ceza sahasına sokulmak isterken savunma araya girdi. Seken topa Mallan, sağ çaprazdan sert vurdu, top yandan dışarıya gitti.

80'inci dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Mounir Chouiar, Hosseini ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Hüseyin Göcek oyunu devam ettirdi.

90+1'inci dakikada ceza sahası içinde sırtı dönük şekilde topla buluşan Mustafa, dönere şutunu çekti, top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 2-2.

Karşılaşma 2-2'lik eşitlik ile sonuçlandı.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Kamil Çetin, Candaş Elbil

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Sadık, Wallace, Semih, Ndong (Dk.68 Mallan), Aabid, Mustafa, Chouiar, Haddadi, Tetteh (Dk.86 Tetteh), Adem

YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung - Onur, Hosseini, Uğur, Kolovetsios (Dk.78 Karahan), Carole (Dk.46 Gavranovic), Emrah (Dk.46 Mustafa), Attamah, Campanharo (Dk.64 Gökhan), Thiam, Gökhan (Dk.65 Carlos)

GOL: Dk.25 Chouiar, Dk.35 Adem (Yeni Malatyaspor) Dk.55 Gavranovic, Dk.90+1 Mustafa (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Wallace, Sadık (Yeni Malatyaspor) Campanharo, Onur (Kayserispor)