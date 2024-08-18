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Spor

Kayserispor yeni sezona kayıpla başladı

Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, yeni sezona mağlubiyetle başladı.

IHA18 Ağustos 2024 Pazar 10:03 - Güncelleme:
Kayserispor yeni sezona kayıpla başladı
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Süper Lig'in 2.haftasında ilk maçına çıkan Bellona Kayserispor, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. 2024-2025 sezonun 1. haftasını BAY geçen sarı kırmızılılar ligin 2. haftasında evinde Sivasspor'u konuk etti. Sivasspor karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen doksan dakika sonunda sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Bellona Kayserispor, maç sonrası büyük üzüntü yaşadı. Bellona Kayserispor, ligin 3. haftasında oynaması gereken Trabzonspor maçı TFF tarafından ertelendi.

Sarı-Kırmızılılar ligin 4.haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına izin ardından başlayacak

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