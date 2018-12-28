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Kayserispor yeni sponsorunu buldu

Kayserispor, ligin ikinci yarısında rahat bir nefes aldıracak ekonomik kaynağı buldu. Boydak Holding ile İsim Hakkı sponsorluk anlaşması yapılacak.

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Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında ekonomik sıkıntılar içerisinde 19 puan toplayabilen Kayserispor, aynı problemleri ikinci yarıda yaşamamak adına girişimlerini sürdürüyor.

Sarı Kırmızılı kulüp, ligin ikinci yarısı için isim hakkını vermek, karşılığında da önemli bir rakamı kasasına koyarak oyuncularına karşı mali yükümlülüğünü yerine getirmek istiyor. İmzalar Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ligin ikinci yarısı için sarı kırmızılı takıma nefes aldıracak bir anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor. Kayserispor, Boydak Holding ile sezon sonuna kadar geçerli olmak kaydıyla İsim Sponsorluğu anlaşması yapacak. Kayserispor Başkanı Erol Bedir yaptığı açıklamada, "Boydak Holding CEO'su sayın Alpaslan Baki Ertekin ile görüştük. Kendisi gayet sıcak baktı. Ancak gerekli merciler ile görüşüp onay aldıktan sonra resmi adımlar atılabilecek. Yarım sezonluğuna Kayserispor ismine sponsorluk anlaşması yapmaya hazırlanıyoruz. Önümüzdeki hafta ciddi adımların atılacağını düşünüyorum" dedi. 

Başkan Erol Bedir, "Boydak Holding ve CEO Alpaslan Baki Ertekin, Kayseri'nin değerine son derece sahip çıkıyor. Umarım bu yaklaşım Kayseri'mizdeki diğer dev firmalar için de güzel bir örnek olur" açıklaması yaptı. Başkan Bedir, sponsorluk anlaşması çerçevesinde Kayserispor isminin önüne Bellona veya İstikbal isminin getirileceğini buna karşılık da bir ödeme alınacağını ifade ederek, ismin ve miktarın da önümüzdeki hafta netleşeceğini sözlerine ekledi.

Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin ise, konu ile ilgili olarak "Göreve geldiğim günden bu yana Kayseri'nin değerlerine sahip çıkmaya çalıştık. Bugünden sonra da bu çizgimizi sürdürmeye gayret edeceğiz" diye konuştu. 

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