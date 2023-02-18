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Spor

Kayserispor yeniden çalışmalara başladı

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle izine çıkan Kayserisporlu futbolcular, yeniden antrenmanlara başladı.

IHA18 Şubat 2023 Cumartesi 10:40 - Güncelleme:
Kayserispor yeniden çalışmalara başladı
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Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da izinler sona erdi. Yaşanan depremden dolayı hafta başından beri izinli olan sarı kırmızılı futbolcular, tekrardan çalışmalara başladı. Önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçı için Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde çalışmalara koyulan sarı kırmızılılar, yaşanan deprem felaketinin üzüntüsünü üzerinden atmaya çalışıyor.

Depremde mağdur olan ailelere maddi ve manevi destek veren Kayserispor teknik heyeti ve futbolcular, Süper Lig'e adapte olmaya gayret gösteriyor.

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