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Spor

Kayserispor'a kümede kalmak için 1 puan yetiyor

Kayserispor, ligde kalma umudunu son haftaya taşıdı. Sarı-kırmızılı ekip Fenerbahçe maçından en az 1 puan alması durumunda kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'nin aldığı sonuca bakmaksızın ligde kalacak.

AA12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:52 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:52
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Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan Hes Kablo Kayserispor, ligde kalma umudunu son maça bıraktı.

Ligde çıktığı 39 maçta 9 galibiyet 14 beraberlik ve 16 mağlubiyetin ardından aldığı 41 puanla 17. sırada bulunan Kayseri temsilcisi, son hafta evinde şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip bu karşılaşmada en az 1 puan alması durumunda kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'nin aldığı sonuca bakmaksızın ligde kalacak.

Karşılaşmadan Fenerbahçe'nin galip ayrılması durumunda ise Kayserispor, kümede kalabilmek için Gençlerbirliği'nin Trabzonspor deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek.

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