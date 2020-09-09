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Spor

Kayserispor'da 1 koronavirüs vakası

Kayserispor'da yapılan koronavirüs testleri sonucunda 1 pozitif vakaya rastlandı.

DHA09 Eylül 2020 Çarşamba 17:49 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 17:49
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Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, kulüpte çalışan bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzde bir personelde Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bugünkü antrenmanımız iptal edilmiş olup, takımımıza, teknik heyetimize ve kulüp personelimize bugün yeni bir Covid-19 testi yapılmıştır. Sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Hes Kablo Kayserispor ligin ilk haftasında pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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