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Spor

Kayserispor'da 2. etap kampı başladı

Kayserispor, 2. etap kamp çalışmalarına 3 günlük iznin ardından kendi tesislerinde başladı.

IHA21 Temmuz 2024 Pazar 10:37 - Güncelleme:
Kayserispor'da 2. etap kampı başladı
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da izin bitti. 1. etap kamp çalışmalarının ardından 3 günlük izine çıkan sarı-kırmızılılar 2. etap kamp çalışmalarına dün akşam yaptığı tek antrenmanla başladı. Teknik Direktör Burak Yılmaz nezaretinde 2. etap kamp çalışmalarına start veren Kayserispor'da tempo her geçen gün artarak devam edecek. Sarı kırmızılılar ligin başlamasına sayılı günler kala çalışmalarını günde çift antrenmanla sürdürecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı devam eden Majid Hosseini dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

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