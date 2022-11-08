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Spor

Kayserispor'da 2 imza birden

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Ramazan Civelek ve Gökhan Sazdağı ile yeni sözleşme imzalandı.

DHA8 Kasım 2022 Salı 19:50 - Güncelleme:
Kayserispor'da 2 imza birden
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Yukatel Kayserispor'da sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Ramazan Civelek ve Gökhan Sazdağı'ın sözleşmeleri 2'şer yıl uzatıldı.

Kayserispor, 2020-21 sezonu devre arası transfer döneminde Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Ramazan Civelek ve 2020-21 sezonu öncesinde kadroya dahil edilen Gökhan Sazdağı'nın sözleşmelerini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel futbol takım futbolcularımızdan Ramazan Civelek ile 2024-2025 sezonu dahil olmak sözleşmesi 2 yıllığına uzatılmıştır. Sözleşmenin hem futbolcumuza hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Profesyonel futbol takım futbolcularımızdan Gökhan Sazdağı ile 2024-2025 sezonu dahil olmak üzere sözleşmesi 2 yıllığına uzatılmıştır. Sözleşmenin hem futbolcumuza hemde kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.

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