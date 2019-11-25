Kayserispor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı
Kayserispor'da Ntep, Tavares ve Bilal Başacıkoğlu kadro dışı bırakıldı.
İstikbal Mobilya Kayserispor'da Ntep, Tavares ve Bilal Başacıkoğlu kadro dışı bırakıldı.
İstikbal Mobilya Kayserispor basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Bülent Uygun'un raporu doğrultusunda Bilal Başacıkoğlu, Paul Ntep ve Adryan Tavares yönetim kurulu kararı sonrası kadro dışı bırakıldı" dedi.
Ayrıca taraftarlarla münakaşaya girmesi sebebiyle Bilal'e para cezası verildi.
DHA
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