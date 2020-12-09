Kayserispor'da 4 eksik

IHA 09 Aralık 2020 Çarşamba 11:46 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 11:46

Hes Kablo Kayserispor, ligin 12.haftasında oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Ligin 12.haftasında Cumartesi günü Kadir Has Stadyum’unda Trabzonspor’u konuk edecek olan Hes Kablo Kayserispor tüm hazırlıklarını 3 puan üzerine yapıyor. Teknik Direktör Samet Aybaba nezaretinde günde tek antrenman ile hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılı takımda keyifler ve moraller yerinde. Sarı-Kırmızılılar bugün saat 13.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Sarı-Kırmızılı takımda sakatlıkları devam eden Silviu Lung, Yasir Subaşı, Gustavo Campanharo ve Wilfried Kanga Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.