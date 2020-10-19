İSTANBUL 18°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2020 Pazartesi / 2 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,922
  • EURO
    9,2816
  • ALTIN
    486.453
  • BIST100
    1192.73
Spor

Kayserispor'da 4 gün izin

Hes Kablo Kayserispor, demir Grup Sivasspor maçı sonrasında 4 gün izin yapacak.

IHA19 Ekim 2020 Pazartesi 09:14 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 09:14
ABONE OL

Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan ve 3-1 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Çarşamba günü başlayacak. Önümüzdeki hafta sonunu maç yapmadan BAY olarak geçecek olan sarı kırmızılılar, 4 gün izin yapacak. Teknik Direktör Bayram Bektaş, Sivasspor maçı sonrasında takıma 4 gün izin verdi. Sarı kırmızılılar, Çaykur Rizespor ile ligin 7. haftasında deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Çarşamba günü start verecek.

Hes Kablo Kayserispor, ligin ilk 5 haftalık bölümünü 2 galibiyet 3 yenilgi ile tamamladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.